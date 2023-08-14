На румынском черноморском курорте Костинешть произошел взрыв

Сильный взрыв произошел в понедельник около 9:00 (местное время совпадает с московским) в Черном море в районе причала на румынском курорте Костинешть. Об этом сообщило агентство Agerpres. О пострадавших не сообщается.

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На место происшествия выехали пожарные, спасатели и водолазы румынских ВМС. Как сообщил представитель инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Констанца Андрей Эне, причины произошедшего устанавливаются.

Позднее СМИ сообщили об обнаружении "второй мины", дрейфующей в районе причала в Костинешть. Пресс-служба ВМС Румынии информировала, что новая команда водолазов "в кратчайшие сроки отправится на корабле береговой охраны из Мангалии в указанный район для оценки ситуации и вмешательства, если мина будет обнаружена".