Таможенники задержали россиянку с копиями брендовых украшений

В Минеральных водах остановили туристку, вернувшуюся из Турции с незадекларированными украшению. Об этом сообщается на сайте ФТС России.

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В аэропорту Минеральные воды таможенники обнаружили у 34-летней пассажирки, прилетевшей из Стамбула, 500 ювелирных изделий. В своем кожаном саквояже женщина везла более 2 килограммов серебряных подвесок, колец, браслетов и сережек. Ни одно из украшений не было указано в декларации.

Россиянка объяснила, что собиралась раздарить родственникам и близким все сувениры. По ее словам, их общая стоимость не превышает 100 тыс. руб., так как они являются копиями брендовых украшений Tiffany & Co, Bvlgari, Cartier и Chanel.