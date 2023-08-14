Мужчины избили полицейского при исполнении в Москве

На западе столицы двое злоумышленников избили полицейского, который пытался их задержать. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 14 августа.

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По ее словам, преступление произошло на улице Ивана Франко ночью 12 августа. Два злоумышленника 1997 и 1998 годов рождения нарушали общественный порядок в местном кафе. Для того, чтобы их утихомирить, вызвали сотрудников полиции. Вместо того, чтобы прекратить дебоширить, мужчины напали на стража правопорядка и избили его.

Преступников задержали. В ходе допроса один из них признал вину частично, другой все отрицал.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой арестовать подозреваемых.