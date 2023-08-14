Мужчины избили полицейского при исполнении в Москве

Мужчины избили полицейского при исполнении на западе Москвы
На западе столицы двое злоумышленников избили полицейского, который пытался их задержать. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 14 августа.
По ее словам, преступление произошло на улице Ивана Франко ночью 12 августа. Два злоумышленника 1997 и 1998 годов рождения нарушали общественный порядок в местном кафе. Для того, чтобы их утихомирить, вызвали сотрудников полиции. Вместо того, чтобы прекратить дебоширить, мужчины напали на стража правопорядка и избили его.
Преступников задержали. В ходе допроса один из них признал вину частично, другой все отрицал.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой арестовать подозреваемых.
Похожее преступление произошло в Москве в конце июля. Фанат группы «Руки вверх» поссорился с сотрудниками полиции на стадионе «Лужники» и набросился на стражей правопорядка с кулаками.