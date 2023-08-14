На Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрыт аэропорт

Аэропорт Катании на острове Сицилия временно перестал работать из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с извержением вулкана Этна секторы воздушного пространства С1 и В3 будут закрыты до 13:00 понедельника (14:00 по московскому времени — «Газета.Ru»), 14 августа», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что пассажиров попросили прибывать в аэропорт только после консультации с авиакомпаниями.

Ранее сообщалось, что аэропорт Катании (остров Сицилия) заявил о приостановке рейсов из-за извержения вулкана Этна. Согласно другому сообщению аэропорта, выполнение полетов будет приостановлено до утра 22 мая, либо до тех пор, пока не будут восстановлены условия безопасности.