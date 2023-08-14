У побережья Камчатки произошло землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в региональном филиале геофизической службы Российской академии наук (РАН), передает «Интерфакс».

Сейсмологи установили, что эпицентр землетрясения находился в 147 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 127 километров под морским дном.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю разъяснили, что жители региона подземные толчки не ощутили. Угроза цунами не объявлялась, добавили представители ведомства в беседе с агентством.

11 августа в Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9. Специалистам удалось установить, что подземные толчки были спровоцированы взрывами на разрезе. Сведений о пострадавших тогда не поступало.