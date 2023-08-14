Губернатор Гавайев оценил потери от пожаров в $6 млрд

Потери от пожаров на гавайском острове Мауи, которые стали "крупнейшим стихийным бедствием" в истории штата, оцениваются в $6 млрд. Об этом сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин.

"Потери оцениваются в $6 млрд. <...> [Пожары] стали крупнейшим стихийным бедствием, которое когда-либо пережили Гавайи <...>, на восстановление потребуется невероятное количество времени", - приводит слова губернатора телеканал CNN.

Грин также отметил, что "разрушены или повреждены более 2,2 тыс. построек", при этом 86% из них - жилые дома.

Ранее власти округа Мауи информировали, что число погибших в результате пожаров увеличилось до 93. Пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Самыми крупными по числу жертв в стране считаются природные пожары 1871 года в Висконсине, тогда погибли более 1,1 тыс. человек.