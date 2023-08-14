Названо число эвакуированных в Приморье из-за наводнения
2,8 тысяч человек эвакуировали в Приморском крае из-за последствий наводнения. Как сообщает «Коммерсантъ», вода подтопила 4,6 тысяч домов, а 17 августа в регионе ожидается новый тайфун.
Как рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, 14 августа в регион прибыла партия оборудования для ликвидации последствий наводнения.
«Во Владивосток с Сахалина прибыл первый борт с тепловыми пушками, генераторами, насосами и другими средствами для откачки воды и просушки помещений в пострадавших от паводка районах Приморья», — подчеркнул он.
Сейчас в Приморском крае начался спад воды, однако сообщение еще с 28 населенными пунктами не восстановлено. Самая сложная ситуация наблюдается в Уссурийском городском округе. Там затоплены дороги, связывающие с населенными пунктами Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Корсаковка, Кроуновка и Яконовка.
Напомним, что причиной подтопления стал тайфун «Ханун» — он бушевал в регионе с 10 по 12 августа. Общий подъем воды составил на большинстве рек от 1 до 3,9 метров, в реке Спасовка — 5 метров, в бассейне реки Раздольной — от 6 до 8 метров.