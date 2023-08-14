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В Техасе на северо-западе от Хьюстона произошел мощный ландшафтный пожар

В американском штате Техас на северо-западе от Хьюстона произошел мощный ландшафтный пожар. Об этом сообщает ABC13.

В Техасе произошел крупный ландшафтный пожар
© Twitter

Из-за пожара в воскресенье на северо-западе Хьюстона произошло значительное задымление. По данным источника, горит поверхностный слой почвы.

Возгорание удалось локализовать в ландшафтном комплексе Living Earth. В ликвидации горения принимают участие около 100 сотрудников экстренных служб.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. О причинах возгорания на данный момент также ничего неизвестно.

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