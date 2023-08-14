В Уссурийске от наводнения пострадали около 800 частных домов

Наводнение нанесло ущерб около 800 частным домам в Уссурийском городском округе в Приморье, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"По нашим прогнозам, около 800 частных домов пострадали, <...> на вчера было 150 заявлений [на компенсацию ущерба]", - сообщили в пресс-службе. В Уссурийске развернуто три пункта временного размещения (ПВР), в них суммарно находится 168 человек, из них 49 детей. Один из ПВР понемногу переквалифицируют в пункт сбора гуманитарной помощи.

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"Люди просто несут все. <...> Каждую минуту заносят, у нас блогеры там собирают средства, покупают, что мы говорим, отвозят, директора компаний приезжают на своих грузовых машинах, предлагают помощь. Люди несут все - и вещи, и предметы первой необходимости, туалетную бумагу, шампуни, памперсы, газовые плиты и газовые баллоны <...>. Мы им говорим, что нужно, сегодня будем говорить, чтобы корма для животных принесли. <...> Очень много волонтеров, люди просто с улицы приходят, сотнями", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что пока волонтеры, в частности, доставляют жителям необходимое по заявкам из оперштаба, а когда дома освободятся от воды, добровольцев планируется привлекать к уборке.

Сильно пострадал в том числе микрорайон Семь Ветров, в субботу сюда начала поступать вода через недостроенную дамбу, которую возводят для защиты этой территории от наводнений. Объект еще не введен в эксплуатацию, это планировалось сделать осенью. Кроме того, здесь произошел разлив горюче-смазочных материалов, которые находились в одном из затопленных гаражей, попали в воду и распространились на большую территорию. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил устранить последствия разлива и провести расчеты технических характеристик дамбы в условиях данного паводка - на какие показатели она была рассчитана и с чем в итоге столкнулась.