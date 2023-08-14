МВД России объявило в розыск трех украинских генералов

Они проходят по уголовной статье и обвиняются в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек. Также в базе по уголовной статье разыскиваются генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук. По какой именно статье ведется розыск генералов, не указывается.