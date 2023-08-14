МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Министерство внутренних дел России объявило в розыск трех украинских генералов, среди которых заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины Евгений Мойсюк, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.
Они проходят по уголовной статье и обвиняются в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек. Также в базе по уголовной статье разыскиваются генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук. По какой именно статье ведется розыск генералов, не указывается.
В конце июля Следственный комитет России в заочной форме предъявил обвинение экс-командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку, бывшему командующему украинскими десантно-штурмовыми войсками Евгению Мойсюку, начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку. В 2016, 2017, 2019 годах они командовали подразделениями Вооруженных сил Украины, которые вели огонь по населенным пунктам ДНР и ЛНР. В результате погибли и получили ранения свыше 100 человек.