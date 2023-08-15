На Гавайях нашли десятки человек, считавшихся пропавшими при пожарах

В одном из домов на территории штата Гавайи обнаружили 60 человек, считавшихся пропавшими без вести при пожарах, сообщил телеканал ABC. При этом судьба сотни людей по-прежнему останется неизвестной, говорится в материале.

Телеканал уточнил, что вместо термина «пропавший без вести» власти Гавайи начали использовать слово «незарегистрированный». Это связано с тем, что многие жители островов все еще не имеют доступа к электроэнергии и не могут выйти на связь с родственниками или администрацией.

Лесной пожар на одном из гавайских остров начался 9 августа. Сильный ветер способствовал распространению огня на туристический город, который сгорел дотла. Без крыши над головой остались свыше четыре тысяч человек.

Лесные пожары на Гавайях были признаны самыми смертоносными в истории США. Число жертв достигло рекордных 89 человек. Губернатор штата Джош Грин при этом выразил уверенность, что этот показатель вырастет, поэтому людям стоит быть готовым к печальным новостям.