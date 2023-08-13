Президент Ирана поручил найти всех причастных к теракту в мечети

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонные разговоры с главой МВД страны Ахмадом Вахиди, а также губернатором провинции Фарс Мохаммадом-Хади Иманийе, в ходе которого дал поручение в кратчайшие сроки найти и наказать всех причастных к теракту в мечети Шах-Черах в городе Шираз, сообщает агентство IRNA.