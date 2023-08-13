В российском регионе в очередной раз попытались поджечь военкомат

«Житель города Полевской бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь местного военкомата. Дверь загорелась, но быстро была потушена сторожем здания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник сбежал с места происшествия, однако спустя несколько минут был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время полицейские решают, что делать с 45-летним поджигателем.

Ранее стало известно, что в Московской области задержали 35-летнего жителя столицы, решившегося на диверсию ради гонорара. 10 августа мужчина подошел к зданию военкомата в Зарайске, вынул коктейль Молотова и метнул заряд в сторону деревянного здания. Диверсия прошла неудачно — россиянин забыл поджечь бутылку с зажигательной смесью, да и бросок был не из лучших и бутылка разбилась возле фасада.