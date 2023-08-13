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В Иране произошел теракт в мавзолее Шах-Черах

В провинции Фарс, расположенной на юго-западе Ирана, произошел теракт в мавзолее Шах-Черах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В Иране произошел теракт в мавзолее Шах-Черах
© globallookpress.com

По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе, два служителя мавзолея.

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Отмечается, что силы безопасности дали отпор напавшим на мавзолей боевикам и ликвидировали их вскоре вскоре после того, как те открыли стрельбу.

Напомним, что Шах-Черах – одна из главных достопримечательностей Шираза и важная религиозная святыня.

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