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Старовойт: три человека пострадали при обстреле села Волфино Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Волфино Глушковского района со стороны ВСУ.

Три человека пострадали при обстреле села Курской области
© РИА Новости

«Пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», — написал он в Telegram.

Старовойт сообщил, что всего было зафиксировано десять прилётов, один из снарядов попал в жилой дом.

Ранее стало известно, что 13 августа около 11:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолётного типа по объектам на территории России.

Около 13:30 мск была пресечена ещё одна попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам в России.