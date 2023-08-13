Три человека пострадали при обстреле села Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Волфино Глушковского района со стороны ВСУ.

«Пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», — написал он в Telegram.

Старовойт сообщил, что всего было зафиксировано десять прилётов, один из снарядов попал в жилой дом.

Ранее стало известно, что 13 августа около 11:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолётного типа по объектам на территории России.