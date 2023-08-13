Бодибилдер застрелил четырех человек в прямом эфире

Боснийский бодибилдер Нермин Сулейманович застрелил четырех человек во время прямой трансляции в соцсетях, сообщает KP.RU. Очевидцами убийств стали 12 тысяч зрителей.

Трагедия произошла в минувшую пятницу, 11 августа в городе Градачац. Предполагается, что Сулейманович находился под действием стероидов, от которых впадал в агрессивное состояние.

Первой он убил свою гражданскую жену, выстрелив ей в голову прямо в присутствии маленькой дочери. При этом бодибилдер обвинил женщину в том, что она прятала от него ребенка. Девочку он пощадил.

После этого Сулейманович вышел на улицу и расстрелял двух незнакомых ему мужчин. Погибшими оказались отец и сын. Затем бодибилдер открыл огонь по патрулировавшим улицу полицейским. Два стража порядка получили ранения и один из них умер по дороге в больницу. Кроме того, Сулейманович ранил еще одну женщину.

В итоге бодибилдер был блокирован прибывшими на место происшествия силовиками и покончил с собой.

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