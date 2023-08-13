Три человека пострадали при столкновении прогулочных катеров в Крыму
Два прогулочных катера столкнулись на море вблизи курортного села Оленевка в Крыму. Пострадали три человека, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РенТВ.
По предварительным данным, один пострадавший доставлен в реанимацию. Медики говорят, что он находится в тяжелом состоянии.
Село Оленевка является ближайшим населенным пунктом к мысу Тарханкут.
Пока не сообщается, по какой причине произошло столкновение судов.
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