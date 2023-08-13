Три человека пострадали при столкновении прогулочных катеров в Крыму

Два прогулочных катера столкнулись на море вблизи курортного села Оленевка в Крыму. Пострадали три человека, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РенТВ.

По предварительным данным, один пострадавший доставлен в реанимацию. Медики говорят, что он находится в тяжелом состоянии.

Село Оленевка является ближайшим населенным пунктом к мысу Тарханкут.