В подмосковном Раменском на площади 1800 кв метров в воскресенье загорелся склад с удобрениями. На записях, публикующихся очевидцами в интернете, видны клубы густого черного дыма.

Местные жители говорят, что запах дыма отчетливо чувствуется на удалении от очага возгорания.

Пожар начался на территории склада с удобрениями одного из предприятий на Донинском шоссе. Рядом с ним располагаются инженерно-научный центр и автомобильная заправочная станция.