Площадь пожара на складе в Раменском городском округе составляет 1,8 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе в Раменском городском округе в районе Доненского шоссе составляет 1,8 тыс. кв. м. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
«В 11:53 поступило сообщение о пожаре в нежилом строении по адресу: Раменский городской округ, 4-й км Доненского шоссе, складское помещение. По прибытию первых подразделений наблюдалось горения склада по всей площади, внутри удобрения. Площадь горения 1,8 тыс. кв. м», – сказал собеседник агентства.
Дальнейшая информация уточняется.