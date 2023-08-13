В Приморье сына экс-депутата арестовали по делу об афере

Сын бывшего депутата Заксобрания Приморского края Иннокентий Лазарев арестован по делу об афере с покупкой государственной земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Ранее в управлении СК РФ по Приморскому краю рассказали, что против жителя Владивостока возбуждено уголовное дело о мошенничестве при приобретении государственной земли. При этом имя обвиняемого не разглашалось.

По версии следствия, фигурант действовал с другими лицами и выкупил у государства участок в 1,7 гектара для близкой родственницы. При этом он заплатил 2 миллиона рублей при кадастровой стоимости земли свыше 25,5 миллионов рублей.

В воскресенье ведомство заявило о заключении фигуранта дела под стражу на два месяца.

«Это Иннокентий Лазарев, сын бывшего депутата заксобрания края Геннадия Лазарева», - рассказал источник РИА Новости.