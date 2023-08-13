В Белгородской области за сутки зафиксировали девять прилетов

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь", - написал Гладков.