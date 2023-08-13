В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы на месте взрыва

"Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа (Загорского оптико-механического завода - прим. ТАСС) завершены. Об этом на совещании с силовиками, местным отделением Управления соцразвития и семьями пропавших без вести сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.