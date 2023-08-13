В Воронеже выкинули вентилятор с балкона многоэтажки и задели прохожую
В Воронеже неизвестные выкинули вентилятор с балкона многоэтажного дома. Он задел прохожую на тротуаре. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Типичный Воронеж».
«Вентилятор, который скинули с балкона многоэтажки, повредил руку девушки, проходящей мимо одного из домов ЖК «Московский квартал». Страшно представить, что бы случилось, если б это произошло на полсекунды раньше», - пишет канал.
В соцсетях утверждают, что вентилятор сбросили с шестого этажа дома 144В на улице Шишкова. Якобы некая девушка вышла на балкон и бросила его вниз.
На опубликованном видео по тротуару рядом с домом идёт другая девушка. Вентилятор падает рядом с ней, задевая руку по касательной, и разлетается на части.
Пострадавшая написала заявление в полицию
В комментариях воронежцы говорят, что у выбросившего вентилятор «нет мозгов». По их мнению, инцидент можно расценивать как «покушение в прямом смысле слова» и «здесь не отвертеться словом «случайно».