На Гавайях число жертв пожаров выросло до 96

Число погибших в результате пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 96.

"Полицейское управление Мауи в 21:00 по местному времени (14 августа в 10:00 мск) подтвердило 96 смертей", - говорится в пресс-релизе властей округа Мауи.

Пожар в районе города Кула локализован на 60%, в городе Лахайна, наиболее пострадавшем от огня, - на 85%. В населенном пункте Пулеху огонь полностью локализован, сообщили власти.

Ранее стало известно, что эвакуированные жители населенных пунктов не могут вернуться на остров даже после тушения пожаров из-за обилия токсичных побочных продуктов горения в окружающей среде.