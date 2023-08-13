В Приморье паводком смыло мост

В Октябрьском районе Приморья из-за паводка смыло мост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

© газета.ру

«Мост смыло по дороге на Покровку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Виктор Минаев», — сказал собеседник агентства.

По его словам, подробности инцидента в настоящий момент выясняются.

Утром 13 августа губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регионе начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим при паводке. Он отметил, что центры сбора гуманитарной помощи открылись во Владивостоке по адресам ул. Давыдова, 9, ул. Светланская, 43, а также в Находке по адресам: Проспект Мира, 39 и Находкинский проспект, 16.

12 августа правительство региона сообщило о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях.