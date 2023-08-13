В Харьков направят военкомов с западной Украины для помощи в проведении мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

По его мнению, такое решение принято в связи с тем, что харьковские военкомы «лояльны к России и не справляются с обязанностями по мобилизации».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Совета национальной безопасности и обороны страны, в ходе которого обсуждались проверки военных комиссариатов.

По его словам, в общей сложности начато 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов, а также есть 33 подозрения.

Политик подчеркнул, что военнослужащие, которые побывали на фронте и вернулись оттуда изувеченные, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, могут заняться системой комплектования.

Реализовать это решение Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.