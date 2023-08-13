Дополнительные силы спасателей прибыли в Приморье из Хабаровского края. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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"Сегодня в город Уссурийск из Хабаровска прибыла дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС России, а также инженерная техника", – отмечается в сообщении.

В МЧС уточнили, что в состав колонны вошли самосвалы погрузчик, трал и экскаватор. Дополнительные силы спасателей будут работать в подтопленных районах. Они усилят и отсыпят дорожное полотно, где оно было размыто. А также возведут защитные дамбы и проведут другие аварийно-спасательные работы.

В свою очередь, губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей края начинают работу во Владивостоке и Находке.

"Люди уже несут вещи и продукты в пункты временного размещения эвакуированных, в администрации муниципалитетов", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кожемяко добавил, что во Владивостоке пункты работают по адресам улица Давыдова, дом 9 и улица Светланская, дом 43. В Находке сбор гумпомощи открыт по адресам Проспект Мира, дом 39 и Находкинский проспект, дом 16.

Накануне в Уссурийске прорвало дамбу, которую ранее создали для сдерживания паводка. На фоне произошедшего из опасных мест эвакуировали 200 местных жителей. По данным регионального министерства ГО и ЧС, в зоне подтопления оказались 27 домовладений и 111 придомовых территорий.