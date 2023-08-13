Жители 13 населенных пунктов Приморья остались без света

В 13 населенных пунктах Приморского края нет света из-за повреждения энергообъектов при паводках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК).

Во вторник в Приморье было объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Ханун». Прогнозировали, что в крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков.

В воскресенье местные власти и ведомства проинформировали, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, в том числе 405 детей.