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В результате взрыва жилого дома в США погибли по меньшей мере четыре человека

В результате взрыва жилого дома в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания) погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал ABC.

Четыре человека погибли в США при взрыве жилого дома
© globallookpress.com

По его информации, один человек находится в критическом состоянии, еще один числится пропавшим без вести. Взрыв произошел в одном из жилых домов, после чего возник пожар, который перекинулся на соседние здания. Три дома были полностью уничтожены, еще нескольким зданиям был причинен материальный ущерб.

Как отмечает телеканал, на место происшествия направились 18 пожарных бригад. Из-за погодных условий спасательные операции приостановили до утра 13 августа. Устанавливаются причины взрыва.