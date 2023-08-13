Четыре человека погибли в США при взрыве жилого дома

По его информации, один человек находится в критическом состоянии, еще один числится пропавшим без вести. Взрыв произошел в одном из жилых домов, после чего возник пожар, который перекинулся на соседние здания. Три дома были полностью уничтожены, еще нескольким зданиям был причинен материальный ущерб.