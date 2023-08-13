В Приморье из-за паводка эвакуировали два детских лагеря

Из лагеря "Мечта", расположенного в селе Подгорное Кировского района Приморского края вывезли всех детей и сотрудников. На территории округа действует режим повышенной готовности из-за циклона, который принес в Приморье обильные дожди.

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"Всего эвакуировано 172 ребенка и 30 взрослых", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоит отметить, что обстановка в Кировском округе относительно спокойная. По данным местной администрации, подтоплений населенных пунктов пока нет. Но наблюдаются переливы на автомобильных дорогах. Это участки Большие Ключи - Хвищанка в районе моста через реку Кедровка (протяженность до 500 метров, глубина до 60 сантиметров), Межгорье - Большие Ключи вблизи моста через реку 1-я Березовка (протяженность до 100 метров, глубина до 10 сантиметров), размыт также подъезд к мосту у села Владимировка.

Более сложная ситуация сейчас в Уссурийском городском округе, где разрушилась сдерживавшая паводок дамба. Там тоже вывезли воспитанников из детского лагеря. Для 150 ребят, отдыхавших в частном "Астероиде", смена закончилась на девять дней раньше.

"Эвакуировали, потому что боялись, что туда вода пойдет. Там не было воды, и сегодня тоже нормальная обстановка, но мы предпочли перестраховаться", - рассказали ТАСС в администрации ГО.

Большинство детей уже забрали родители, 37 ребятишек разместили в общежитии колледжа.

Как пишут в Telegram-канале администрации Уссурийска, сейчас отключены 49 трансформаторных подстанций системы электроснабжения, света нет в 1058 домах. Ограничены проезды в район Железнодорожной слободы и по улице Московская. Прервано транспортное сообщение с Алексей-Никольской, Борисовской, Краснояровской, Пуциловской и Пушкинской сельскими территориями.