Квадрокоптер разбил голову женщине во время байк-шоу

Упавший квадрокоптер поранил голову одной из зрителей кульминации байк-шоу, которая проходила возле музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде. Об этом сообщает kp.ru.
Очевидцы сообщили, что дрон телекомпании потерял управление и упал на женщину средних лет, разбив ей голову. При этом все зрители жаловались на почти полное отсутствие связи во время байк-шоу.
Прибывшие на место инцидента медики оказали женщине первую помощь. О том, насколько серьезно она пострадала, не сообщается.
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