Квадрокоптер разбил голову женщине во время байк-шоу

Упавший квадрокоптер поранил голову одной из зрителей кульминации байк-шоу, которая проходила возле музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде . Об этом сообщает kp.ru.

Очевидцы сообщили, что дрон телекомпании потерял управление и упал на женщину средних лет, разбив ей голову. При этом все зрители жаловались на почти полное отсутствие связи во время байк-шоу.