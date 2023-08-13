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В Волгограде квадрокоптер телекомпании упал на голову женщине во время байк-шоу

Упавший квадрокоптер поранил голову одной из зрителей кульминации байк-шоу, которая проходила возле музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде. Об этом сообщает kp.ru.

Квадрокоптер разбил голову женщине во время байк-шоу
© Газета.ru

Очевидцы сообщили, что дрон телекомпании потерял управление и упал на женщину средних лет, разбив ей голову. При этом все зрители жаловались на почти полное отсутствие связи во время байк-шоу.

Прибывшие на место инцидента медики оказали женщине первую помощь. О том, насколько серьезно она пострадала, не сообщается.

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