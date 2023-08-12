В результате вооруженного нападения в ДР Конго погибли 14 человек
Четырнадцать человек погибли в результате вооруженного нападения, которое произошло в деревне на юго-западе Демократической Республики Конго, рядом с границей с Анголой. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Франс Пресс.
Согласно сообщению агентства, местные власти сообщили, что по меньшей мере 14 человек погибли в результате нападения на деревню. Отмечается, что нападавшие были вооружены мачете. У них также при себе было огнестрельное оружие.
Религиозный лидер деревни на условиях анонимности в комментарии агентству сообщил, что нападение на деревню последовало за недавним арестом полицейских.
Представитель провинции Кванго заявил, что на данный момент принимаются все необходимые меры для того, чтобы взять ситуацию под контроль.