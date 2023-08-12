В результате вооруженного нападения в ДР Конго погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли в результате вооруженного нападения, которое произошло в деревне на юго-западе Демократической Республики Конго, рядом с границей с Анголой. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Франс Пресс.

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Согласно сообщению агентства, местные власти сообщили, что по меньшей мере 14 человек погибли в результате нападения на деревню. Отмечается, что нападавшие были вооружены мачете. У них также при себе было огнестрельное оружие.

Религиозный лидер деревни на условиях анонимности в комментарии агентству сообщил, что нападение на деревню последовало за недавним арестом полицейских.