Жители Белгородской области сообщили о звуках взрывов и стрельбы

Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Официальной информации о произошедшем пока не было.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник на подлете к Шебекино.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал он.

Глава региона добавил, что информации о последствиях атаки на земле пока не поступало.