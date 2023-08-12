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Жители Белгородской области сообщили о звуках взрывов и автоматных очередях

Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Жители Белгородской области сообщили о звуках взрывов и стрельбы
© РИА Новости

Официальной информации о произошедшем пока не было.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник на подлете к Шебекино.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал он.

Глава региона добавил, что информации о последствиях атаки на земле пока не поступало.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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