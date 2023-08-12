Рабочий упал с 20-го этажа в шахту лифта и погиб в Москве

Рабочий погиб, упав с 20-го этажа в шахту лифта в строящемся здании в Москве, передает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в 5-ом Новоподмосковном переулке в Войковском районе столицы.

По данным канала, сверху его придавило упавшими стройматериалами. Сотрудники экстренных служб достали тело из шахты.

В начале августа двое рабочих упали с высоты при проведении монтажных работ в шахте лифта в новостройке на юго-западе Москвы. По информации столичной прокуратуры, в результате инцидента один из сотрудников подрядной организации погиб.

Представитель экстренных служб при этом сообщил РИА Новости, что рабочий погиб в результате падения грузового лифта с седьмого этажа. Инцидент произошел на улице Кедрова.

Ранее в подмосковном городе Раменское погиб рабочий из Узбекистана. Мужчина попытался попробовать пиво из чана на предприятии. По предварительной информации, он потерял сознание от углекислого газа, после чего упал в емкость, где и утонул.