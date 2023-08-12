При крушении истребителя Су-30 в Калининградской области погибли пилот и штурман, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Командира экипажа звали Евгений. В округе его знали как охотника.

По данным канала, за несколько мгновений до крушения истребитель как раз пролетал над охотничьей базой «Соколиное гнездо», которую летчик неоднократно посещал. Базу можно увидеть на записи с места событий. Люди собрались там, отмечая День ВВС.

Ранее сообщалось, что самолет разбился при выполнении учебно-тренировочного полета. Причиной крушения стала техническая неисправность. Истребитель, принадлежавший Балтийскому флоту, упал у поселка Вершинино, который расположен в 70 км к востоку от Калининграда.

Осенью Су-30СМ потерпел крушение в Иркутске. Самолет рухнул на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино. В результате катастрофы погибли оба пилота, на земле жертв и пострадавших нет.