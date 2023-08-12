В Уссурийске зафиксирован рекордный подъем уровня реки
В Уссурийске зафиксирован рекордный подъем реки Раздольной. Уровень воды составил 10,85 метра. Об этом сообщил представитель администрации Уссурийского городского округа, передаёт РИА Новости.
«Уровень воды в реке Раздольной поднялся до 1085 сантиметров», - сказал он.
По его словам, это рекорд. Во время последнего сильного наводнения 2015 года вода поднималась до 938 сантиметров.
Тайфун «Ханун» и полярный фронт привели к тому, что 10-12 августа в Приморском крае выпало от 50% до 110% месячной нормы осадков. Начались обширные паводки и массовые подтопления.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Уссурийске и Спасске-Дальнем. Утром, 12 августа в Уссурийске прорвало дамбу. Жильцов близлежащих домов пришлось эвакуировать. Также подтоплен местный зоопарк.
По данным МЧС, сейчас около 200 спасателей ликвидируют последствия непогоды. В крае остаются подтопленными 543 жилых дома, 1393 приусадебных участка, 40 участков автодорог.