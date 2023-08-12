В Перми произошел пожар на целлюлозно-бумажном комбинате

Пожарные продолжают тушить сильное возгорание на территории Пермского целлюлозно-бумажного комбината, пишет "Комсомольская правда. Пермь".

Инцидент произошел в микрорайоне Голованово, на улице Бумажникова около 17.00 (15.00 мск).

По данным газеты, по неизвестным причинам загорелся КамАЗ, затем огонь перевернулся с большегруза на опилки, лежащие насыпью на территории промышленной площадки.

На начальном этапе очаг возгорания составлял около 150 кв. м., затем огонь распространился на территорию 500 кв.м.

Позже пожар удалось локализовать. В настоящее время тушение продолжается, в нем участвуют 28 спасателей и восемь машин.