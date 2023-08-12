В Дербенте из-за взрыва газа умер ребенок

«После девяти часов интенсивной терапии, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти ребенка 14 лет», — написали в telegram-канале Минздрава Республики .

Там отметили, что в начале состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое, более 95% его тела оказалось поражено ожогами.

Ранее сообщалось, что в Дербенте произошел взрыв в частном доме. Состояние пострадавших оценивалось как тяжелое. У подростка оказалось поражено более 95% участков тела, у его матери — 90%. В результате взрыва также пострадал мужчина.