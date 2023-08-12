Музыкального продюсера Тимы Белорусских избили в Москве
Музыкальный продюсер певца Тимы Белорусских заявил, что его избили ночью у стриптиз-клуба в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как рассказал 24-летний Ян Супоненко, минувшей ночью он со своей девушкой катался на самокатах по городу. Около 4 утра они проезжали по Саввинской набережной. В районе стриптиз-клуба Hunters девушке преградил дорогу неизвестный мужчина.
Продюсер утверждает, что тут же подъехал к нему и был избит. Он получил сильный удар в висок и упал. Затем неизвестный сел в чёрную «Тойоту Камри» и уехал.
Лицо напавшего Супоненко и его девушка не запомнили. Музыкант написал заявление, сейчас злоумышленника разыскивает полиция.
Супоненко - участник студии KAUFMAN MUSIC. Ее артистом, в частности, является певец Тима Белорусских.