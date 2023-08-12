Музыкального продюсера Тимы Белорусских избили в Москве

Музыкальный продюсер певца Тимы Белорусских заявил, что его избили ночью у стриптиз-клуба в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Как рассказал 24-летний Ян Супоненко, минувшей ночью он со своей девушкой катался на самокатах по городу. Около 4 утра они проезжали по Саввинской набережной. В районе стриптиз-клуба Hunters девушке преградил дорогу неизвестный мужчина.

Продюсер утверждает, что тут же подъехал к нему и был избит. Он получил сильный удар в висок и упал. Затем неизвестный сел в чёрную «Тойоту Камри» и уехал.

Лицо напавшего Супоненко и его девушка не запомнили. Музыкант написал заявление, сейчас злоумышленника разыскивает полиция.