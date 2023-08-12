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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в восточной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В Турции произошло землетрясение
© depositphotos.com

Эпицентр сейсмособытия располагался в 8 км к юго-западу от города Малатья с населением более 440 тыс. человек. Очаг подземных толчков специалисты зафиксировали на глубине 17 км. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

10 августа землетрясение магнитудой 5,6 произошло также на востоке Турции. В тот же день Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,2 в провинции Диярбакыр, на юго-востоке страны.

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