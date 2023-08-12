В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в восточной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 8 км к юго-западу от города Малатья с населением более 440 тыс. человек. Очаг подземных толчков специалисты зафиксировали на глубине 17 км. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.