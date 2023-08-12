Мумии отца и сына нашли в квартире в Екатеринбурге

В доме на ул. Ангарская, 46 в Екатеринбурге обнаружили тела отца и сына, которые умерли около пяти лет назад. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома.

По его словам, на месте накануне работали сотрудники полиции и Следственного комитета.

«Они [умершие] имели проблемы с головой, почти не выходили из дома, были очень замкнутые. Никому даже в голову не могло прийти, что случилось вот такое — ну, нет их и нет», — рассказал собеседник.

Он также отметил, что «два или три года назад» дальние родственники заявляли в МВД о пропаже. Но по неизвестным причинам трупы не нашли.

«А недавно родственники опять забили тревогу. По их просьбе вскрыли квартиру и обнаружили там два тела», — уточнил горожанин.