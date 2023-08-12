Полиция эвакуировала посетителей Эйфелевой башни из-за угроз минирования

Полиция эвакуировала посетителей и персонал из Эйфелевой башни из-за угроз взрыва. Об этом пишет телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Инцидент произошел около 12:00 по местному времени (13:00 мск).

Источник отметил, что стражи порядка эвакуировали людей как из башни, так и с прилегающей к ней территории.

Собеседник канала пояснил, что на место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Саперы тщательно обследуют башню, вход в нее временно закрыт.