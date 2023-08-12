Полиция эвакуировала посетителей Эйфелевой башни из-за угроз минирования
Полиция эвакуировала посетителей и персонал из Эйфелевой башни из-за угроз взрыва. Об этом пишет телеканал BFMTV со ссылкой на источник.
Инцидент произошел около 12:00 по местному времени (13:00 мск).
Источник отметил, что стражи порядка эвакуировали людей как из башни, так и с прилегающей к ней территории.
Собеседник канала пояснил, что на место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Саперы тщательно обследуют башню, вход в нее временно закрыт.
Ранее сообщалось, что в польском городе Люблин была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. На фоне этого полиция эвакуировала 14 тыс. человек.
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