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Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Персонал и посетители Эйфелевой башни в VII округе Парижа эвакуированы из-за поступившего сообщения о "минировании". Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о "минировании"
© globallookpress.com

По его информации, эвакуация является "мерой предосторожности", источник подозрительного сообщения неизвестен. Также были эвакуированы ресторан и площадь вокруг самой достопримечательности.

Полицейские саперы прибыли на место для проведения проверки.

Компания Sete, занимающаяся эксплуатацией Эйфелевой башни, назвала эвакуацию "обычной процедурой".