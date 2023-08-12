Более 700 российских домов пострадали в результате паводка

В Приморье в результате паводка из-за дождей пострадали 65 населенных пунктов. Об этом сообщили местные власти в своем Telegram-канале.

Всего оказались подтоплены 729 частных и семь многоквартирных домов, а также около двух тысяч приусадебных участков.

В Уссурийске также затопило детский сад, спасатели эвакуировали из жилого микрорайона «Семь ветров» 212 жителей. Из города Спасск-Дальний спасли 304 человека, там вода, помимо домов, затопила подвалы школы и детского дома. Обстановка в этих районах продолжает оставаться тяжелой. В Спасском районе и Уссурийске организовали сбор гуманитарной помощи, полицейские помогают восстанавливать документы.

Режим чрезвычайной ситуации действует в 15 муниципалитетах Приморье.