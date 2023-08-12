Количество пострадавших россиян при камнепаде в горах увеличилось

Количество пострадавших при камнепаде в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) увеличилось до семи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Спасатели эвакуировали на вертолете еще одного туриста. Ранее сообщалось, что в результате обрушения льда и камней с вершины Дых-Тау помощь потребовалась шестерым людям, одного из них спасти не удалось. Пятеро были доставлены в клиническую больницу Нальчика.