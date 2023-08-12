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СУ-30 потерпел крушение в Калининградской области

Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, экипаж погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

СУ-30 потерпел крушение в Калининградской области
© РИА Новости

В пресс-службе подчеркнули, что полет выполнялся без боекомплекта.

По предварительной информации, причиной крушения Су-30 в Калининградской области стала техническая неисправность.

Самолет рухнул в безлюдной местности. По предварительным данным, мирные жители не пострадали.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Белгородской области потерпел крушение штурмовик Су-25. Причиной катастрофы явилась техническая неисправность.

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