СУ-30 потерпел крушение в Калининградской области
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, экипаж погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В пресс-службе подчеркнули, что полет выполнялся без боекомплекта.
По предварительной информации, причиной крушения Су-30 в Калининградской области стала техническая неисправность.
Самолет рухнул в безлюдной местности. По предварительным данным, мирные жители не пострадали.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Белгородской области потерпел крушение штурмовик Су-25. Причиной катастрофы явилась техническая неисправность.
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