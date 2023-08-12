Пытавшегося поджечь российский военкомат узбекистанца арестовали

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 24-летнего гражданина Узбекистана Давронбека Юлдошева, который пытался поджечь военкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

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Юлдошева подозревают в преступлении по части 1 статьи 30 и пунту 2 статьи 250 («Попытка совершения взрыва, поджога или иных действий») УК РФ. По версии следствия, вечером 10 августа молодой человек приобрел бутылку с горючим и предмет для получения открытого огня, после чего отправился к зданию комиссариата.

Ранее сообщалось о задержании Юлдошева. Его заметили и остановили охранники военкомата, когда тот ходил вокруг здания. В рюкзаке иностранца нашли пластиковую бутылку с желтой жидкостью с запахом бензина. Он не смог рассказать, зачем пришел к зданию.