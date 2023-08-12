Мужчина обстрелял шесть машин на трассе в Люберцах
Агрессивный мужчина обстрелял несколько машин на шоссе в Люберцах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
На кадрах, опубликованных каналом, крупный мужчина в упор стреляет по машинам и грузовикам. Водители объезжают его по обочине.
По предварительным данным, дебошир вел стрельбу из травматического пистолета либо холостыми патронами.
Автолюбители, подвергшиеся нападению, обратились в полицию. Стражи порядка задержали хулигана. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что некий злоумышленник обстрелял из пневматического пистолета автомобиль, в салоне которого находились женщина с ребенком.
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