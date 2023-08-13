СК завел уголовное дело против стрелявшего по машинам мужчины в Люберцах

В подмосковных Люберцах мужчина стрелял из травматического оружия по проезжающим мимо машинам, сообщает СК РФ.

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Свидетели произошедшего вызвали полицию. Следствие допрашивает мужчину, чтобы понять его мотивы.

Следственный комитет возбудил против него уголовное дело.

Ранее в Волгограде полицейские задержали водителя, который устроил стрельбу на дороге.

Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, у которого имелись признаки опьянения. При задержании он угрожал и оскорблял сотрудников полиции. У него изъят травматический пистолет.

По данным v1.ru, в салоне Skoda Fabia находились два человека. Пуля попала в место рядом с ручкой двери водителя, недалеко от стекла.

В отношении стрелка составлены несколько протоколов. Также ему назначено пять суток ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.