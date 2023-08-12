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Пострадавших во время камнепада российских туристов доставили в больницу

Спасатели эвакуировали группу туристов, пострадавшую во время камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Пострадавших во время камнепада российских туристов доставили в больницу
© Lenta.ru

Эвакуация людей прошла на коммерческом вертолете. Троих из туристов поместили в республиканскую клиническую больницу в городе Нальчике.

Всего в туристической группе было шесть человек, одного спасти не удалось.

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