Пострадавших во время камнепада российских туристов доставили в больницу

Спасатели эвакуировали группу туристов, пострадавшую во время камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Эвакуация людей прошла на коммерческом вертолете. Троих из туристов поместили в республиканскую клиническую больницу в городе Нальчике.